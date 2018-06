Cântăreața de muzică populară Nicoleta Cojocaru, jefuită. Suspect, soțul cu care se află în divorț

Cântăreața de muzică populară Nicoleta Cojocaru a fost jefuită. Principalul suspect ar fi chiar soțul femeii, Radu Sarafim, cu care artista se află în divorț, potrivit monitorulsv.ro.

Femeia îl acuză pe soţ că i-a furat autoturismul, în valoare de 10.000 de euro, iar din casă i-a sustras bani, bijuterii şi scule muzicale, în valoare de circa 18.000 de euro.

Nicoleta Cojocaru locuieşte într-o casă din comuna Şcheia, împreună cu fiul său. Jaful s-a produs în timpul după-amiezii de miercuri, în timp ce cântăreaţa se afla la serbarea de sfârşit de an școlar a copilului.

”Am venit de la serbarea de sfârşit de an a fiului meu, Narcis, iar când am deschis poarta am văzut că lipseşte, înainte de toate, maşina Nissan. După care, intrând în casă, boxele, staţia cu care cânt la nuntă, microfonul, tot ce ţine de aparatura unei formaţii care cântă la nuntă, erau dispărute. Când m-am dus în birou am constatat că îmi lipseau bani din birou.

Urcând la etaj am intrat în baie şi am observat că de fapt de acolo a pornit totul. S-a urcat pe geamul de la baie, mi l-a spart, mi-a luat aurul din baie şi după aia a coborât în casă şi a luat toate celelalte lucruri. Eu fiind la şcoală am primit un mesaj pe telefon şi am văzut că s-a întrerupt curentul la mine acasă, pentru că am alarmă montată şi sunt anunţată dacă apare ceva”, a spus Nicoleta Cojocaru, care a anunțat poliția.

Cercetările au arătat că suspectul intrase în locuinţă după ce forţase un geam de la baia amplasată la etajul casei, de unde apoi a pătruns şi în celelalte camere ale locuinţei.

”A fost văzut de către vecinii mei, care l-au văzut pe fostul meu soţ, Sarafim Radu, cum a venit cu maşina lui, de culoare roşie”, a mai afirmat artista.

Citește și: REPORTAJ | Cum se traversează un râu într-un posibil scenariu de război. Jurnaliștii Libertatea sunt în Lituania, la unul dintre cele mai mari exerciții ale Armatei Americane din Europa