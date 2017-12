Care este cea mai mare fobie a lui Carla’s Dreams. A spus clar de ce îi este frică

Carla’s Dreams a dezvăluit care este cea mai mare teamă a sa. Deși pare greu de crezut, artistul se teme de stomatolog.

Carla’s Dreams, care a mărturisit de ce poartă mască, a acordat un interviu pentru postul de televiziune Antena Stars.

Carla’s Dreams, care a divorțat în mare secret, a făcut un bilanț al anului care stă se termine, dar a și dezvăluit care este cea mai mare fobie a sa.

Artistul se teme cel mai mult de stomatolog.

„Sărbătorile au fost liniştite. 2017 a fost un an bun. Am reuşit să facem ceea ce îmi place şi sperăm ca 2018 să fie la fel. Mereu mă bucur să aud când cineva citeşte printre rânduri. E o autoironie. Nu am avut complexe. Am avut fobii generale. Stomatolog!”, a spus Carla’s Dreams.