Care este starea de sănătate ale Oanei Roman. „Mai trebuie să fac o intervenție. Am un șorț la burtă”

Oana Roman a făcut mărturisiri la emisiunea Refresh by Oana Turcu, de la Antena Stars.

Ea a vorbit despre starea sa de sănătate.

„Eu fac o singură mare greșeală… eu nu reușesc să mănânc micul dejun, mi-este foarte greu să fac chestia asta. Nu compensez seara, compensez la prânz. Seara în general mai mănânc ceva. Eu sunt foarte sănătoasă. Nu am probleme de tiroidă.

Am o hipertiroidie, care culmea, este boala oamenilor slabi. O tratez de doi ani, s-a declanșat pe bază de stres.

Mai trebuie să fac o intervenție, am un șorț la burtă. La mine nu e vorba de retenție de apă, eu am niște kilograme în plus, nu mă deranjează”, a declarat Oana Roman.

Oana Roman este o cunoscută vedetă din lumnea showbiz-ului autohton. Este fiica fostului premier al României, petre Roman, și a Mioarei Roman. Oana Roman este căsătorită cu Marius Elisei, împreună cu care are o fetiță, Maria Isabela.

