Care este starea Elenei Udrea după ce a pierdut un copil. “Am slăbit așa de mult încât medicii sunt îngrijorați”

Elena Udrea a explicat care este starea sa de sănătate după ce a pierdut unul dintre gemeni.

La începutul acestui an, Elena Udrea anunța că este însărcinată cu iubitul ei, Andrei Alexandrov, cu care urma să aibă gemeni băieți. În urmă cu câteva zile, s-a aflat că Elena Udrea a pierdut unul dintre copii.

Blonda a explicat, într-un interviu pentru emisiunea Star Magazin, de la Antena Stars, care este starea ei de sănătate acum, după ce a pierdut unul dintre copii.

“Acum sunt mai bine, mult mai bine. Pare că sarcina evoluează normal, dar de data aceasta respect destul de strict recomandările medicului, adică repaos total şi cât mai puţin stres. Sunt sigură că aş fi trecut mai uşor peste perioada aceasta dificilă dacă eram acasă. Cel mai greu îmi este să nu fac nimic. În fiecare zi mă plimb din pat, pe canapea, pe fotoliu.

Nu suport mirosurile, mâncarea, uneori nici aerul pe care îl respir. Poate este şi o parte bună aici şi, anume, faptul că am slăbit aşa de mult încât medicii sunt îngrijoraţi şi mi-au recomandat să iau vitamine. Dar, mă rog, nici pe acelea nu pot să le înghit. Am trecut de primele două luni cu bine şi înţeleg că primul trimestru îmi va fi mai uşor. Astea sunt aşteptările pe care le am.

Din experienţa prietenelor şi, în general, din ce am citit şi eu, primul trimestru este mai greu. Alte transformări, cel puţin vizibile, nu sunt. Eu sunt optimistă şi aştept perioada în care voi depăşi şi greţurile şi nici nu voi mai avea atâtea restricţii câte am acum. Aştept să-mi fie mai bine şi să rămân pozitivă cu toate întâmplările acestea”, a afirmat Elena Udrea.