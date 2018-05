Carla’s Dreams, despre melodia pe care nu ar interpreta-o niciodată.”Nu pot să o cânt, sună foarte simplu, dar este extrem de problematică!”

O interpretare uluitoare de pe scena ”The Four – Cei 4” l-a cucerit pe juratul Carla’s Dreams, care s-a văzut însă nevoit să recunoască faptul că el nu ar fi avut curajul să abordeze o asemenea melodie.

Interpretarea cunoscutei piese ”Get on up” a lui James Brown l-a făcut pe juratul ”The Four – Cei 4” să aplaude îndelung momentul, apreciind că aceasta este o piesă extrem de solicitantă.

”Pentru curajul de a te băga într-o piesă care în toate filmele e asociată cu o energie atât de… beată, aplauze! Habar nu aveți cât e de grea piesa aceasta! Eu nu aș risca niciodată să o cânt dacă ar fi o miză.

Nu pot să o cânt așa, iar dacă aș fi putut să o cânt ar fi trebuit să mă gândesc și la ce fac în timpul acesta, cum mă mișc, iar dacă aș fi reușit să le fac în același timp ar fi trebuit să țin cont și de respirație! Sunt multe probleme! Sună foarte simplu, dar este extrem de problematică!”, le-a mărturisit juratul ”The Four – Cei 4” celor prezenți.



Cine a primit toate aceste laude, telespectatorii vor afla sâmbătă, de la ora 22.00, la Antena 1, când bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă, iar noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină unul dintre locurile ocupate de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își pierde locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în finală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.