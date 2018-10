Carmen Brumă, după ce a fost victima hackerilor: „Nu mi l-am asigurat așa cum ar fi trebuit”

În urmă cu câteva zile, Carmen Brumă a anunțat că niște hackeri turci au încercat să-i fure conturile pe care le are pe rețelele de socializare. Ulterior, vedeta a reușit să rezolve problema cu ajutorul unor specialiști.

Prezentă la o emisiune de televiuziune, Carmen Brumă a oferit mai multe detalii despre cele întâmplate.

„Nu mi l-am asigurat aşa cum ar fi trebuit şi asta a fost una dintre greşelile mele. M-am trezit într-o zi că nu mai aveam Instagram. Am contactat pe toată lumea, imediat. Am apelat la o firmă serioasă care se ocupa cu securizarea de date şi în mai puţin de 24 de ore, am avut contul înapoi”, a explicat Carmen Brumă la emisiunea „Răi da’ buni”, de la postul de televiziune Antena Stars.

„Este un adevărat fenomen. Se fură conturi de Instagram într-o veselie”, a mai spus ea.

Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune. Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Cei doi au împreună un băiețel, Vlad.

