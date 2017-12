Carmen Brumă e foarte strânsă la pungă. „Indiferent de suma câștigată”

Vedeta de televiziune Carmen Brumă a recunoscut că este foarte econoamă, încă de pe vremea când a câștigat primii ei bani.

Carmen Brumă, care arată foarte bine, este recunoscută drept una dintre vedetele din România care au un stil de viață foarte sănătos.

Carmen Brumă, care formează un cuplu de foarte mulți ani cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea, este mămica unui băiețel.

Vedeta, care de-a lungul anilor a fost implicată în numeroase proiecte de televiziune, a făcut o dezvăluire din viața sa privată, mărturisind că este foarte atentă când vine vorba de bani. De ani de zile, ea face în așa fel încât să reușească să pună un ban deoparte.

„Am de trăit ca toţi oamenii: griji, nelinişti, nesiguranţa zilelor viitoare, dispariţia celor dragi… Eu aşa am fost crescută… Din primii mei bani câştigaţi ca model, am pus jumătate deoparte şi aşa am rămas de atunci. Din tot ce câştig, jumătate economisesc! Indiferent de suma câştigată, am pus deoparte un bănuţ. Aşa sunt! Mi se spunea du-te, cheltuie-i, ia-ţi nu ce vrei1!… Nu am vrut”, s-a destăinuit Carmen Brumă într-un interviu acordat pentru life.ro.

Carmen Brumă a dezvăluit și ce studii are, puțini fiind cei care știu că aceasta este la bază jurist și are un master în jurnalism.

„Master în jurnalism, jurist la bază, dar am devenit şi tehnician nutriţionist şi instructor de fitness. Dar eu nu fac caz de aceste diplome, eu doar vorbesc oamenilor despre ceea ce fac eu practic”, a spus vedeta.