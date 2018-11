Carmen Brumă: „Unul din cele mai bune lucruri a fost că am fost grasă”

Carmen Brumă a făcut mărturisiri legate de perioada când avea multe kilograme în plus, 90, și a intrat în depresie.

Vedeta a povestit despre acea perioadă din viața ei într-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Acces Direct, de la Antena 1.

„Unul din cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat a fost că am fost grasă. Eram pe la 90 de kilograme. Mi-a picat ca o bombă să plecăm în Moscova, eu visam la America. Am intrat într-o depresie după ce am plecat. Atunci nu am ştiut că este depresie.

M-am refugiat în mâncare. Am luat 30 şi ceva de kilograme. Eu nu mi-am dat seama. Şocul acesta a fost când am luat nişte blugi şi nu am reuşit să-i trag mai sus de genunchi.

M-am înfometat şi apoi am ţinut dietă. Apoi am încercat să învăţ şi să văd ce pot să fac să slăbesc. Dacă vedeam într-o vitrină prăjituri sau ciocolată îmi dădeau lacrimile pentru că nu aveam voie să mănânc”, a explicat Carmen Brumă.

Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune. Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Cei doi au împreună un băiețel, Vlad.

Citește și: EXCLUSIV / Sven Groeneveld, primul antrenor propus s-o pregătească pe Simona Halep. „Se simte bine când are în spate un nume mare”