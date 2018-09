Carmen de la Sălciua, reacție după ce s-a spus că a murit. Adevărul despre informația care a șocat internetul | FOTO

Cum știrea a ajuns rapid pe rețelele de socializare, și cântăreața a aflat despre informația falsă. Nu este pentru prima oară când artiști mari ai României sunt puși în astfel de situații. În urmă cu ceva timp, pe internet au circulat știri care anunțau dispariția unor mari vedet, precum Irina Loghin, Maria Dragmiroiu, Marian Râlea sau Carmen Șerban.

Carmen de la Sălciua este foarte supărată şi dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat şi a mărturisit că aceasta ştire falsă i-a făcut pe apropiaţii ei să plângă şi să o sune disperați.

„Eu nu prea spun multe despre viața mea și atunci o fac alții. Deja am început să mă obișnuiesc și nu mă mai afectează ce citesc , dar știrea asta e totuși prea de tot, mai ales ca apropiații mei, familia mea, nu e obisnuită să vadă așa ceva. Mama m-a sunat de multe ori… chiar aseară am plecat de la ea… și azi dimineață a văzut știrea, cum nu am mai vorbit cu ea de aseară s-a panicat foarte tare.

Azi dimineață îmi era telefonul plin de apeluri. Dragii mei, sunt bine sănătoasă, nu am pățit nimic! Nu mai credeți tot ce scriu anumite site-uri fantomă. Pentru cei care mă iubiti și îmi urmăriți activitatea, vă anunț ca sunt bine, mai bine ca niciodată”, a declarat Carmen de la Sălciua.

