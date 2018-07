Carmen Șerban vorbește despre starea de sănătate a tatălui ei. „Are 12-13 operații. Spre bine nu mai merge” | FOTO

Tatăl lui Carmen Șerban a trecut prin multe momente dificile din cauza stării de sănătate.

Intrepreta de muzică de petrecere are o relație extrem de apropiată cu acesta. Artista a făcut declarații despre starea de sănătate a tatălui său la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars.

„Spre bine nu mai merge, dar ne bucurăm că… există. A fost paralizat nouă luni total. I s-au tasat trei inele din coloană. Am reuşit cu chin cu vai… Am reuşit să îi înlocuim cele trei inele cu două plăcuţe, cu nu ştiu câte şuruburi. Are vreo 12-13 operaţii…

Doctorul de acolo, din Timişoara, a reuşit să îl opereze pe tata. Ne-a spus că îl va folosi pe post de cobai pentru că era primul pacient. A reuşit atât cât s-a putut să îi redea funcţiile. Merge cu cadrul. Stă în cărucior”, a declarat Carmen Șerban.

