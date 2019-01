„O să o aduc pe fata mea. O să merg cu soţul în martie în Filipine să o aduc aici, să stea cu noi. De doi ani nu am văzut-o. Acum sunt foarte fericită că o s-o aduc aici şi asta e cel mai important. Am venit în România să lucrez, să fac bani pentru ea. A fost foarte fericită când a aflat. Abia aşteaptă să ajungă aici”, a spus Bella Santiago la Antena Stars.

Bella Santiago cântă de la vârsta de 15 ani și a susținut concerte în Filipine, Taiwan, dar și în Malaezia, unde l-a cunoscut pe actualul său soț. Venită din Filipine în România în 2016, alături de el, Bella a fost remarcată imediat şi a ajuns să cânte cu băieţii din trupa Jukebox, alături de care a participat la Selecţia Naţională Eurovision 2018, cu piesa „Auzi cum bate”.

