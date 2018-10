Cât a avut de tras Anda Adam după accidentarea de la Exatlon. A stat trei luni pe bară, fără concerte

Anda Adam s-a accidentat grav la un picior la participarea sa din primul sezon la concursul Exatlon România, în Republica Dominicană. Revenită ulterior în țară, cântăreața a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

Anda Adam a avut de tras de pe urma acestei operații, fiind nevoită să stea trei luni în repus și să-și anuleze concertele pe care le avea programate, potrivit click.ro.

„A fost cea mai grea perioadă pentru mine. Eu sunt o persoană extrem de activă şi, dintr-o dată, m-am trezit că nu mai pot face nimic. Am făcut recuperare, iar în tot acest timp am abandonat concertele, pot să spun că am pierdut destul de mult. Evident, am abandonat şi sala… Sunt refăcută în proporţie de 80 la sută acum. Am început să merg la concerte, dar şi la sală, nu fac antrenamente grele, nu vreau să exagerez pentru că aş putea să mă aleg cu alte probleme”, a declarat Anda Adam.

„Îmi place mâncarea bună, aş mânca de toate, însă din păcate, după o vârstă, se depune imediat. M-am îngrăşat câteva kilograme şi vreau să revin la greutatea iniţială!”, a mai spus vedeta.

Citește și: REPORTAJ: Cântărește jumătate de tonă și are aproape 200 de ani. Povestea covorului dăruit de un sultan și adus din Ada Kaleh în moscheea din Constanța/ VIDEO&FOTO