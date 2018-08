Cât de frumoasă este fetița lui Nicolae Mitea. Fostul fotbalist, un tătic fericit | FOTO

Fostul fotbalist Nicolae Mitea are toate motivele să fie fericit. Este așezat la casa lui și are o familie extraordinar de frumoasă. Este căsătorit cu Irina, împreună cu care are o fetiță pe nume Ariana.

Nicolae Mitea este topit după micuța lui. Ariana, care are un an și jumătate, este o minunăție de fetiță: frumoasă, cu ochii mari și privirea jucăușă și cu un zâmbet care cucerește imediat pe oricine este în preajma ei.



Fotografiile cu Ariana pe care Nicolae Mitea le postează pe internet adună like-uri după like-uri, fanii sportivului fiind mai mult decât cuceriți de fetița acestuia.

Nicolae Mitea a fost considerat unul dintre cei mai cuceritori fotbaliști. Înainte de a se căsători, sportivul a trăit povești de dragoste cu Raluca de la trupa Bambi și cu Andreea Tonciu.

