Cât de frumoasă este fiica fostului fotbalist Luis Figo. Sportivul are cu ce se mândri | FOTO

Luis Figo, fost fotbalist la echipele Real Madrid și Barcelona, este un tată mândru. Fiica lui cea mare, Daniela Figo, este o tânără extrem de frumoasă.

Daniela Figo, care are 19 ani, este o blondă cu părul lung foarte atrăgătoare și cu un trup aproape perfect. Daniela Figo are toate atuurile pentru a deveni un model de succes. Are și cu cine semăna, mama sa, suedeza Helen Svedin, fiind un fost model de succes.

Este studentă la medicină, în Londra și cochetează cu modelling-ul. Are o relație cu un tânăr pe nume Jacobo Duran. Fata cea mare a lui Luis Figo are numeroși admiratori, pe contul său de Instagram având 36.000 de urmăritori.



De asemenea, Daniela Figo este mare pasionată de artă, unul dintre hobby-urile ei fiind pictura. Daniela mai are două surori: Martina și Stella.

