Cât de greu i-a fost să slăbească Gabrielei Cristea după naștere. “Fac eforturi foarte mari”

Gabriela Cristea a mărturisit cât de greu i-a fost să slăbească după ce a adus-o pe lume pe fiica ei. Vedeta a detaliat și care este regimul cu care vrea să-și recapete silueta de altădată.

Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mămică pentru prima oară în luna septembrie a anului trecut. Atunci, vedeta a adus-o pe lume pe Victoria, fiica sa și a muzicianului Tavi Clonda.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregătesc acum de botezul Victoriei, care va avea loc în luna aprilie a acestui an. Prezentatoarea de televiziune este la dietă pentru a arăta cât mai bine la marele eveniment. Într-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Viva, Gabriela Cristea a mărturisit că i-a fost foarte greu să slăbească după naștere. Din ianuarie până acum, Gabriela Cristea a dat jos 10 kilograme.

“Mie nu-mi vine să cred când le aud pe unele femei zicând că, imediat cum au ieșit din maternitate, au reușit să dea jos 20 de kilograme. La mine chiar nu e așa, fac eforturi foarte mari”, a afirmat prezentatoarea de televiziune.

Vedeta a detaliat și regimul la care a recurs pentru a ajunge din nou la silueta mult-dorită.

“Mănânc doar carne, pește și legume, atat. Carne pe grătar sau la cuptor, legume crude sau fierte. Cinci porții pe zi, cantptăți destul de mici. Mai mănânc și trei ouă pe săptămâna. De pâine, paste, carbohidrați, nici nu se pune problema. Însă eu am o slăbiciune pentru dulciuri. Și am făcut de câteva ore, dar hiperproteice. Mai exact, în loc de făină am folosit tărâțe măcinate și am adăugat puțin îndulcitor artificial, specific diabeticilor. Am făcut și prăjituri normale, dar m-am consolat doar cu mirosul. Știu că sună ciudat, dar eu îmi hrănesc pofta de dulce doar gătind și primind feedback pozitiv din partea oamenilor”, a explicat Gabriela Cristea.