Cât a suferit Teo Trandafir după primul iubit. „M-a părăsit. Am plâns vreo doi ani de durere că nu mai sunt cu el”

Pentru Teo Trandafir, prima dragoste a fost una care nu s-a terminat deloc bine. A fost părăsită și a plâns mult după cel care îi fusese partener. Vedeta a făcut mărturisiri despre prima sa dragoste într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu câțiva ani.

„Mamei îi plăceau tipii înalți și frumușei… Până m-am îndrăgostit de unul, marea dragoste a tinereții mele, cel mai frumos băiat din liceu, pe care mama l-a plăcut atât de mult, încât atunci, și aveam 16 ani, mi-a cumpărat prima pereche de pantofi „Guban”, 375 de lei perechea!!! Firește, ca să arăt bine la întâlniri!

Băiatul avea vreo 2,05 metri… Eu m-am îndrăgostit de el fără speranță, căci omul, la un moment dat, m-a părăsit, că doar la norocul meu… Am plâns în brațele mamei vreo doi ani de durere că nu mai sunt cu el! Pe urmă, am intrat și la facultate, eu tot după Cătălin al meu plângeam.

Mama chiar intrase la idei. Mi-a și zis…”Mai, gata, am înțeles, a fost iubire, dar acum mergi la facultate, cunoști pe altcineva”, eu -nimic, ba îi și reprosam…”Ție ți-a trebuit frumosu’, ia frumosu’, fir-ar al naibii să fie”. Ce mai, amintiri din adolescentă! Acum, bărbatul este însurat, are copii, iar eu, normal, am avut o altă viață”, dezvăluia Teo Trandafir, potrivit wowbiz.ro.

Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micile ecrane din România. Vedeta a moderat numeroase emisiuni care s-au bucurat de succes la public. Teo Trandafir, în vârstă de 50 de ani, este mama unei fete adoptate, Maia. Vedeta a fost căsătorită de două ori.

