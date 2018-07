Cătălin Botezatu, despre operațiile lui Cristi Borcea. „Au ucis zeci de bărbați”

Omul de afaceri Cristi Borcea a fost eliberat din închisoare la începutul acestei luni. După ce acesta a fost eliberat, s-a aflat că în închisoare Cristi Borcea a făcut injecții cu hormoni în închisoare pentru a arăta mai tânăr și pentru a-și îmbunătăți performanțele sexuale.

La emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, designerul Cătălin Botezatu a comentat despre injecțiile pe care Cristi Borcea le-a făcut cât a stat după gratii.

„N-am operații estetice, nu am intervenții. Mie mi-e frică de tăieturi, nu am botox și nebunii. Am făcut terapia vampir. Injecțiile lui Borcea au ucis zeci de bărbați. Sunt bărbați care au exces și atunci nu au nevoie, alții vin cu un plus de testosteron, dar nu știu dacă întinerește foarte mult. Înainte injectate trebuie făcut un control pentru că orice urmă de cancer îl amplifică și riști foarte mult. Știu tineri din România care au făcut complicații”, a declarat Cătălin Botezatu.

Citește și: INVESTIGAȚIE LIBERTATEA. Polițiștii locali de la Sectorul 4 sunt puși de șefi să escorteze camioanele firmelor preferate, ca să nu achite taxe