Deși are o linie de lenjerie intimă, celebrul desinger nu o poartă tot timpul, acesta a recunoscut că uneori preferă să nu își ia.

„Nu îmi prea place să mă evaluez așa. Niște ghete din crocodil, un pantalon al unui brand celebru, o geacă de crocodil, tricou Botezatu, niște ochelari Tom Ford care nu au apărut. Sunt imaginea unei firme care lansează ochelari în România și am șansa de a purta ochelarii înainte de a-i purta. Am acest accesoriu în bărbiță. Am lenjerie initmă Botezatu. Da, am. Nu, că uneori nu port. Și cam atât”, a mărturisit Cătălin Botezatu pentru revista VIVA!.

