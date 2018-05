Cătălin Cazacu, declarații despre fosta iubită. “Ce am pierdut, rămâne pierdut”

Cătălin Cazacu, care a făcut parte din echipa Faimoșilor la concursul Exatlon România, a revenit în România după cinci luni petrecute în Republica Dominicană.

Sportivul a fost invitat la o emisiune de la Kanal D, unde a fost întrebat despre relația cu fosta sa iubită, Ana Roman.

Despre Cătălin Cazacu s-a spus că ar avea o idilă cu Claudia Pavel, Cream, după ce între el și cântăreață a existat o relație apropiată pe durata concursului Exatlon.

“Nu știu dacă știți, dar eu am fost cinci luni plecat într-un loc în care nu am avut… Nu am știut nimic. Nu am putut fi întrebat, nu eram aici! Fac parte dintre cei care nu au înțeles! Sunt dator cu această poveste, dar mi-aș dori să o evit. Dar știu că nu pot. Sunt un om asumat. Eu sunt sincer. Cred că e o dovadă de bărbăție. Sper că fiul meu să învețe că e bine să fii corect cu tine însuți, lumea oricum te va judeca într-un fel sau altul! Am venit acasă, am găsit familia intactă, prietenii la fel. Ce am pierdut rămâne pierdut!

Motivele pierderii nu că nu le știu, nici măcar nu vreau să le discut. Sunt surprins plăcut că pot să îmi văd de viața mea în liniște. Nu am deranjat pe nimeni și sper că nimeni să nu mă deranjeze niciodată. Dacă lași capra să spună povestea, lupul va fi personajul negativ. Eu am fost plecat, nu am ce poveste să spun.

Fiecare își ia alegerile despre care crede că îl vor duce într-un loc mai fericit. Aș vorbi despre ceva ce nu știu. Nu vreau să dezgrop morții! Eu am fost undeva unde erau camere pe noi, tot timpul. Ce era de văzut s-a văzut. Nu cred că are legătură cu ce a fost acolo, cred că are legătură cu ce s-a întâmplat aici. Eu nu sunt supărat, eu sunt bucuros, vreau să văd oameni fericiți!”, a declarat Cătăîlin Cazacu.