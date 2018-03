Cătălin Măruță a primit bani grei de la post de televiziune. “Vorbesc de o căruță de bani”

Prezentatorul de televiziune Cătălin Măruță a recunoscut că a câștigat o căruță de bani de la un post de televiziune, dar a dat banii înapoi pentru că nu se simțea confortabil.

Cătălin Măruță, partenerul de viață al cântăreței Andra, s-a făcut remarcat în showbiz-ul românesc de pe vremea când lucra ca prezentator de televiziune la postul național. Ulterior, acesta a ajuns la postul de televiziune Realitatea, iar mai apoi la Pro TV, acolo unde realizează de ani buni o emisiune care se bucură de maere succes la public.

Despre perioada în care lucra la Realitatea TV și câștiga o căruță de bani a vorbit prezentatorul de televiziune într-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Tango.

“Eu sunt liniştit sufleteşte că fac lucruri care îmi plac şi că nu fac nici un compromis. Da, am ajuns în momentul în care pot să spun că nu fac nici un compromis, nu zic: ah, mă duc la serviciu pentru că trebuie să îmi iau salariul! Eu mă duc pentru că îmi place! Ok, câştig bani, dar prima dată mă duc pentru că îmi place. Am trecut și prin etape în care am lucrat undeva unde nu mi-a plăcut, de exemplu la Realitatea, unde după şase luni m-am dus şi le-am dat înapoi oamenilor ălora toţi banii pe care i-am câştigat în şase luni, şi crede-mă că-ţi vorbesc de o căruţă de bani!”, a declarat Cătălin Măruță, a cărui primă iubită a fost o tânără pe nume Dana.

Întrebat de ce a dat banii înapoi banii câștigați la Realitatea TV, prezentaorul de televiziune a explicat:

“Pentru că eram prost, eram mic, eram la început şi îmi era totdeauna teamă că eu n-am muncit pentru banii ăia şi că nu îi merit. Şi pentru că voiam să plec, voiam să fiu liber! Iar pentru mine contează cel mai mult să fiu liber şi să fac lucruri care îmi plac şi mă fac să mă simt bine. Asta e important pentru mine, să fiu liber, să nu am încorsetări. Și asta îmi doresc și pentru peste 10 ani și pentru totdeauna. Să fiu liber și să fiu la fel de liniştit sufleteşte ca acum”.