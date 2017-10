Câte kilograme are Oana Roman. Acum este foarte clar

Oana Roman, despre silueta căreia s-a comentat foarte multă vreme. Aceasta a dezvăluit cât cântărește, de fapt.

Oana Roman, care este căsătorită cu Marius Elisei, împreună cu care are o fetiță, a vorbit cu sinceritate despre silueta ei.

Fiica fostului Premier al României, Petre Roman, a spus exact câte kilograme are.

Oana Roman, care are o gravă problemă de sănătate la ochi, a mărturisit că și-ar mai dori să slăbească, dar a menționat că nu face din asta scopul vieții.

„Am 1,74 înălțime, cât despre kilograme, habar nu am în acest moment, cred că am în jur de 8o, așa. Deci am vreo 6-7, 10 kg în plus față de cât ar trebui să am.

Mai vreau să mai slăbesc un pic, dar pentru mine nu este ăsta scopul vieții mele. Sunt foarte multe fete în ziua de astăzi care au două scopuri în viață, primul este să aibă bani ca să-și cumpere genți și rochii, iar al doiea scop este să slăbească și să-și facă operații, ca să arate într-un fel, ca să poată face acei bani.

E o problemă a civiliziației noastre această gândire. Scopul în viață este să muncești, să înveți, să îți faci o familie. Nu cred că trebuie să-ți faci un scop în viață din a fi slab sau a face bani”, a spus Oana Roman, în cadrul unui interviu pentru revista Viva.