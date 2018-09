Câte operații estetice are Andreea Bănică. „Sunt foarte asumată”

Într-o postare pe care a făcut-o pe blogul său, solista Andreea Bănică a explicat că nu a apelat niciodată la intervenții estetice.

„Am primit sute de întrebări și nu am putut răspunde la toate, normal, dar vreau să vă dau răspunsul aici la una dintre întrebările care s-au repetat cel mai desa: ce operații estetice am?

Am patru operații: două cezariene, apendicita și o operație la degetul mic de la mână.

Nu am nicio operație estetică! Ca să clarificăm acest lucru o să vreau să și definim acest concept. Operație estetică înseamnă o procedură care presupune reconstrucția sau modificarea aspectului sau formei unei părți a corpului. Vă se pare că vedeți ceva de genul la mine?

Nu judec persoanele care apelează la așa ceva, fiecare face ce vrea cu corpul lui. Pur și simplu eu nu am avut nevoie, nu a fost cazul… Mi s-a recomandat într-adevăr o operație pentru deviația de sept, dar sunt fricoasă și nu am curaj că o fac.

Operațiile estetice nu sunt ceva rușinos, Doamnne ferește, sunt oameni care au suferit accidente și sunt nevoiță să le facă. Nu sunt ceva nici de ascuns, nici pe care poți să le ascunzi, că se văd de la o poștă. dacă aș avea vreo operație aș fi foarte onestă, aș recunoaște, dar pur și simplu nu e cazul și mă deranjează să se spună lucruri care nu sunt adevărate.

Eu am fost mereu o persoană sinceră, prea sinceră poate. dacă aș face ceva aș povesti fără nicio problemă, aș împărtăși experiența. Sunt foarte asumată și încerc pe cât posibil să rămân o persoană deschisă, care nu are lucruri de acsuns, așa cum fost și până acum”, a explicat Andreea Bănică.

Cântăreața Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. Este o familistă convinsă. Este căsătorită cu Lucian Mitrea, împreună cu care are doi copii: Sofia și Noah. Băiețelul vedetei, Noah, a venit pe lume în luna noiembrie a anului trecut.

Citește și: Vodafone concediază 1.700 de angajați pentru a-i înlocui cu roboți. Mulți dintre ei vor fi din România (Financial Times)