Ce amintiri are Antonia cu primul iubit. “Foarte urât a fost. Mi-a fost foarte rușine”

Antonia ar amintiri foarte puternice despre primul său iubit. vedeta a stârnit furtună în familia ei din cauza celor întâmplate.

Antonia, care a dezvăluit cum a ajuns în România, și-a amintit, în cadrul unui interviu pentru a1.ro, despre primul său iubit. la acea vreme, ea a fugit de acasă pentru a fi cu el, însă ce s-a întâmplat apoi a făcut-o să îi fie foarte mare rușine. mama lui i-a prins împreună.

“Era cu un an mai mic decât mine. E mai mic, dar părea… Părea mai mare. Ţi-am zis, nu am avut mari probleme cu părinţii mei, adică, îi ascultam, în mare. Am încercat eu o fază odată când am dormit la o prietenă de-a mea. Mi-a dat încrederea asta. Da, poţi să te duci că e şi maică-sa acasă şi am sărit pe geam… Nu pe geam, pe uşă. Dar nu am ieşit din casă pe ascuns ca să fac ceva, ca să mă întâlnesc cu încă o gaşcă de prieteni.

Ne-a prins maică-sa şi a zis: acum îți faci băgăjelul şi te duc acasă şi te spun mamei tale. Oooo, mamă ce frică mi-a fost. Te rog, nu, fac orice. Te rog, iartă-mă. Nu sunt un copil rău… Nu ştiu ce am zis oricum. M-a dus acasă, a sunat la interfon. Mama săraca la 3 dimineaţa, 4, nu ştiu cât era.. Alo, da? Da, doamnă. Am venit să îţi aduc fata că trebuie să vorbim. Foarte urât a fost. Mi-a fost foarte ruşine. M-au pedepsit şi aveau dreptate”, a spus Antonia.

Antonia, despre care s-a aflat care este motivul pentru care nu poartă tocuri, a fost căsătorită cu Vincenzo Castellano, împreună cu care are o fată, care se numește Maya. de câțiva ani, Antonia are o relație cu cântărețul Alex Velea, împreună cu care are doi băieți.