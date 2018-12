Ce cadou a primit DJ Wanda de Crăciun, de la viitorul ei soț

Australianul i-a oferit cadouri cu totul inedite care au făcut-o pe Wanda mai fericită ca niciodată. Cel mai special a fost tricoul echipei de fotbal Chelsea, cu numărul 28, ziua ei de naștere, personalizat cu numele vedetei pe spate.

Echipa mea preferata de fotbal este Chelsea. I-am spus lui Karl de mai multe ori că, dacă aș fi fost bărbat, visul meu ar fi fost acela să joc pentru Chelsea. A ținut minte acest lucru și m-a surprins cu acest tricou original al echipei Chelsea, care are numele meu pe spate și numărul 28, data mea de naștere. Nu știu dacă o să-l port, atât de special este pentru mine… Cred că o să-l înrămez și o să îl pun pe peretele din living', declară Wanda. La rândul ei, vedeta nu s-a lăsat mai prejos și a dorit să-i facă iubitului un cadou special care să simbolizeze iubirea lor și să fie realizat de mâinile ei.

Tabloul reprezintă o fetiță care îmbrățisează un elefant. Are o semnificație cu totul specială pentru noi și mi-am dorit să o transpun într-o fotografie-tablou. Pentru că fotografia era la o rezolutie prea mică, am recurs la diferite artificii ca să îi măresc calitatea. Mai întâi am printat-o pe canvas, iar mai apoi, personal, am desenat părțile lipsă. Am avut nevoie de trei săptămâni pentru a finaliza tabloul. Dar a meritat fiecare minut, iar reacția lui a fost neprețuită. Cât despre semnificație… Eu sunt fetița cea mică care a găsit, în cele din urmă, pe cel care să-i ofere protecția de care a dus lipsă toată viața', mai spune DJ Wanda.

Dj Wanda și Karl plănuiesc ca în anul 2019 să ajungă la Altar. Karl, iubitul vedetei, este australian, însă s-a mutat la Londra în urmă cu 17 ani și a dezvoltat cu succes afaceri în domeniul construcțiilor. DJ Wanda și Karl s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni în urmă cu șase luni, iar, de atunci, sunt de nedespărțit.

