Ce declară Mircea Radu despre soția sa. “Nu își dorește”

Mircea Radu a făcut declarații despre cea care îi este soție, Raluca, și împreună cu care are doi copii, Clara și Tudor.

Prezentatorul de televiziune Mircea Radu, care are o nouă emisiune la Antena 1, este foarte rezervat atunci când vine vorba de viața sa de familie.

Cu toate acestea, într-un interviu pe care l-a acordat pentru okmagazine.ro, Mircea Radu a făcut un scurt comentariu despre soția sa, Raluca, care este de profesie medic.

“Talentele soției mele țin de componenta privată a vieții mele. Ea e asistent universitar, medic diabetolog și nu își dorește să fie expusă din prisma notorietății lui Mircea Radu”, a spus el.

Întrebat cum își petrece timpul alături de familia sa, Mircea Radu a răspuns:

“Mă joc cu copiii, mă bucur de timpul scurt în care sunt acasă, ascultăm muzici. Iar seara, la culcare, inventez povești de adormit”.

În ceea ce privește celebritatea și dacă aceasta i-a dăunat vreodată, prezentatorul de televiziune a explicat:

“Celebritatea, în raport cu oamenii necunoscuți pe care i-am întâlnit, nu mi-a dăunat niciodată. Pentru că nu am pierdut contactul cu realitatea – țin minte cu precizie de unde am plecat și ce am făcut ca să fiu unde sunt. În schimb, am avut ocazii să aud în spatele meu: „Lasă că îți arătăm noi ce înseamnă să fii Mircea Radu…“, iar vorbele astea veneau din partea unor oameni de-ai breslei”.