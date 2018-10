Ce declarație a făcut Connect-R despre fiica lui și a Mishei. „Eu îl văd ca pe un impediment”

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru postul de televiziune Antena Stars, Connect-R a vorbit despre sărăcie și despre greutățile prin care a trecut. În acest context, el a adus vorba și despre fiica sa, Maya, artistul considerând că este un impediment faptul că micuța are tot ce-i trebuie.

Întrebat ce l-a marcat în sens pozitiv în copilărie și de ce anume vrea să se asigure că nu îi va lipsi fiicei sale, Connect-R a răspuns:

„Sărăcia. Să știi că asta o văd ca pe un impediment. Faptul că o să aibă absolut tot ce are nevoie, eu îl văd ca pe un impediment. Cred că foamea te face să evoluezi, foamea te scoate din confort. Acuma, copilul meu are tot ce-i trebuie. Cu siguranță e mai deștept ca mine și o să gestioneze foarte bine tot…

Nu-l încarc cu lucruri grele de acum. Acuma trebuie să se bucure de viață, de viața de copil, să se joace. Seamănă cu mine fizic, altceva nu știu deocamdată, că e prea mică, dar cântă bine, are ureche muzicală. Dar de la mine nu știu ce a luat, habar n-am. Fizic a luat acuma, are ochii mei. Nimic n-a prea luat de la mama ei, fizic. Aaaa, gura, buzele, are buze frumoase”, a declarat Connect-R.

Connect-R s-a căsătorit cu Misha în în toamna anului 2014. Connect-R și Misha au împreună o fetiță, Maya. În data de 14 august Connect-R a anunțat că s-a separat de Misha de peste un an.

