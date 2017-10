Ce dietă ține Brigitte Sfăt. A spus care sunt secretele siluetei sale

Brigitte Sfăt, soția fostului mare campion la tenis Ilie Năstase, a dezvăluit ce mănâncă și cum se menține în formă.

Brigitte Sfăt, care a mărturisit că este marcată din cauza violențelor pe care le-a suferit, are un trup cu forme foarte bine conturate și o siluetă ca trasă prin inel.

Partenera de viață a ex-jucătorului de tenis Ilie Năstase, a fost invitată la emisiunea „Star Matinal de Weekend”, de la Antena Stars, unde a explicat ce anume face pentru a avea o formă fizică de invidiat și ce mănâncă.

„Îmi place foarte mult sushi și nu îngrașă! Mănâncă iaurt slab cu tărâțe de secară. Seara nu mănânc pâine. Micul meu dejun e foarte consistent, m-a învățat antrenorul meu personal. La 10 sau la 11 fac sală. Fac cardio, sală sau masaj.

Eu mănânc o salată din varză roșie, morcov și dovlecel ras, conopidă și pun 10 feluri de semințe și îmi fac un sos din lămâie stoarsă, tahine – cremă din semințe de susan – și două linguri de ulei de măsline”, a detaliat Brigitte Sfăt.

„Am început prin a-mi acorda o oră zilnic pentru mine… Eu am fost diagnosticată cu tumori cancerigene și stăteam și mă gândeam că am sacrificat ziua de astăzi pentru visul zilei de mâine și, dacă o să mă fac bine, am promis că o să am grijă de mine.

Eram foarte frustrată, mă îngrășasem. Mi-am dat seama că îmi aparține doar ziua de astăzi”, a mai spus Brigitte Sfăt, care recent a izbucnit în lacrimi la TV.