Ce diplomă are Raluca de la Bambi. Puțini știu ce facultate a terminat

Raluca Tănase este prezentă, alături de sora ei, denosa, pe scena muzicală din România încă din anul 1999, când ambele erau doar niște copile.

Deși face muzică de foarte mulți ani, Raluca Tănase are diplomă în actorie. Artista a dezvăluit că profesor i-a fost nimeni altul decât regretatul actor Sebastian Papaiani.

„Facultatea de Actorie, am făcut și liceul Dinu Lipatti, secția actorie. Am fost studentă la clasa profesorului Sebastian Papaiani. Am învățat foarte multe, nu pot să spun că am foarte multe amintiri pentru că lipseam pentru concerte”, a explicat Raluca Tănase, la emisiunea „Prietenii de la 11”, de la postul de televiziune Antena 1.

Raluca de la trupa Bambi nu este singura vedetă din industria muzicală din România care are alte studii decât muzicale. Astfel, vedeta a terminat o facultate care are totuși legătură cu arta, însă mulți dintre colegii săi de breaslă au făcut școli tehnice.

Puţină lume ştie că Alex Velea e inginer electromecanic, Luminiţa Anghel e sociolog, Dorian Popa e contabil, Marian Ionescu e profesor de sport, iar Dan Bittman este inginer hidrotehnist.

