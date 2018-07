Pe Alina Vîlcu am reîntâlnit-o chiar în ziua în care sărbătorea o dată cu primii ei cursanți terminarea cursului de design interior pe care-l ține alături de Omid. Cei doi au pornit la acest drum după ce au renunțat la emisiunea fenoment „Visuri la cheie”, show care și-a schimbat de curând și prezentatorul, rolul lui Dragoș Bucur revenindu-i lui Corneliu Ulici. „Greu de spus ce înseamnă cursul pentru mine, pentru că inițial intenția cu care noi am pornit a fost pur și simplu una de suflet, n-a fost o chestie gândită rațional: acum ne așezăm la masă și vrem să facem un curs de design de interior. Și eu și Omid cumva ne-am sincronizat, a fost un moment din ăla în care am simțit că vrem să dăm ceva mai departe. Nu ne-a fost clar de la început, sub ce formă și oarecum lucrurile s-au ajustat pe parcurs. Pentru mine cursul ăsta înseamnă un nou drum pentru că e ca și cum eu o dată cu studenții noștri am învățat și eu ceva, am învățat să dau din experiența mea, am învățat să fac lucruri pe care nu credeam că o să le pot să le fac vreodată, adică să vorbesc oamenilor, să pot să găsesc acele moduri simple și explicite în care ei poate să înțeleagă și să deprindă o nouă meserie”, ne-a povestit arhitecta.

Alina Vîlcu a renunțat la „Visuri la cheie” după un accident la ski

De alfel, renunțarea la proiectul „Visuri la cheie” era oarecum firesc, căci, aceaste cursuri, îi ocupă extrem de mult timp. Chiar dacă până acum era de părere că poate intra în multe proiecte, un accident la ski a făcut-o să-și dea seama că viața e atât de scurtă și că alergătura asta în toate direcțiile îi face mai mult rău decât bine. „Nu o să mă mai vedeți pe micul ecran, cel puțin nu la „Visuri la cheie” pentru că, cu mare părere de rău, nu mi-a fost ușor să renunț, am ieșit din proiect cu sentimentul cu care ieși dintr-o relație. De fapt relația nu s-a consumat, adică tu încă ai mai avea de dat acolo și au mai fi lucruri care să te „hrănească”, dar pur și simplu am ajuns într-un moment în care nu am mai putut. Am realizat că nu pot să le fac pe toate pentru că am familia mea, am firma mea, de care vreau să am grijă și vreau să o cresc, am oameni în jurul meu, îi am pe părinții mei care necesită atenția mea și mai nou avem acest proiect pe care nu aș fi putut să-l fac altfel”, ne-a mai povestit Alina, completând că în momentul de față nu mai este într-o cursă contracronometru, așa cum era până la începutul acestui an. „Sună aiurea, dar momentul în care m-am hotărât să renunț cu adevărat și fără să îmi mai rămână nicio umbră de regret în suflet a fost momentul în care am avut un accident la ski și mi-am rupt piciorul și a trebuit să stau imobilizată cam două luni. Am făcut o operație. Atunci am realizat că poate îmi propuneam să fac mult prea multe lucruri și de fapt lucurile cu adevărat valorase sunt cele care sunt la îndemână. Pur și simplu îți distrugi sănătatea încercând să sari așa din unul în altul și alergi contracronometru”.

