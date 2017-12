Ce i-a făcut Oana Zăvorau celui care i-a devenit soț. „I-am pus un cuțit la gât”

Oana Zăvoranu a mărturisit ce i-a făcut lui Alex Ashraf înainte ca acesta să-i devină soț cu acte în regulă.

Oana Zăvoranu, care și-a lansat propriul parfum, este cunoscută pentru faptul că este nonconformistă și că face și spune doar ceea ce vrea.

La o emisiune de televiziune, Oana Zăvoranu, care în urmă cu câteva luni s-a cununat religios cu Alex Ashraf, a povestit ce i-a făcut acestuia înainte să aibă o relație și să-i devină soț cu acte în regulă.

„Nu ştiu cum a ajuns acest băiat să mă ducă unde nu m-a dus nimeni. Îmi doream să mă văd cu cununiile pe cap. Vreo 12 persoane au luat parte la nunta noastră. Vom mai face o nuntă şi va fi superbă. Nunta aceasta am făcut-o pentru că am vrut să fim uniţi în faţa lui Dumnezeu. Preotul ne-a dat sfaturi cum să ne comportăm şi ne-a dat şi câte un trandafir”, a declarat oana Zăvoranu.

„I-am pus un cuţit la gât şi l-am întrebat dacă pleacă. Mi-a stricat jaluzeaua de la terasă. Mi-a rupt uşa de la intrare pentru că nu am vrut să-i deschid. Mi-a spart parfumurile şi măsuţa din oglindă…

Am chemat şi poliţia, dar tot nu am reuşit să-l dau afară. Poliţia s-a dat bătută. I-am aruncat hainele pe geam. Am vrut să-i arunc laptopul, dar l-a prins. I-am tăiat şi roţile la maşină, dar eu nu-mi mai aduc aminte, el spune asta”, a mai afirmat oana Zăvoranu.