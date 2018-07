Ce gest a făcut Papa Francis față de Camelia Potec. „Mi-a pus mâna pe burtică și…”

Camelia Potec este însărcinată și urmează să devină mămică peste puțin timp. Fosta mare campioană la înot va avea o fetiță, din relația pe care o are cu un militar.

Luna trecută, Camelia Potec a fost în vizită la Vatican, acolo unde l-a întâlnit pe Suveranul Pontif.

Camelia Potec a dezvăluit, pentru okmagazine.ro, cum a decurs întâlnirea cu papa Francisc.

„Întâlnirea de la Vatican a fost plină de emoţie… Din fericire pentru mine, am avut şansa să port o discuţie la sfârşitul prezentărilor şi nu am mai avut emoţii prea mari. Am fost întrebată când nasc, dacă e fată sau băiat şi cum o cheamă. După ce am răspuns la întrebări, mi-a pus mâna pe burtică, a spus o rugăciune şi ne-a binecuvântat pe amândouă”, a declarat Camelia Potec.

