Ce hobby are Nadine. “Am fantezii cu ideea de a face asta” | FOTO

Fostă vedetă de televiziune, Nadine are o pasiune ascunsă, despre care le-a vorbit acum și prietenilor săi virtuali.

Nadine, care face liceul la 40 de ani, are o pasiune ascunsă, care nu are nicio legătură cu lumea showbiz-ului.

Nadine, care este căsătorită cu avocatul Dragoș Apostolescu, se ocupă, în timpul liber, de recondiționarea pieselor de mobilier.

Iar ce îi este din mână este cu adevărat spectaculos, după cum se poate vedea și din fotografiile pe care vedeta le-a făcut publice pe contul său de pe o rețea de socialisare.



“Când e vremea bună, ies în curte cu sculele și mă apuc de meșterit la orice e vechi și găsit sau primit.

Azi am făcut un dulap pe care nu ți-l pot arată pentru că e pentru o emisiune tv, însă îți arăt unul dintre primele scaune pe care le am transformat. Era vechi și ponosit și ta da! Nu am poză cu el înainte pentru că nu am crezut că voi arata cuiva parte din această pasiune a mea.

De acum încolo, am să fac o poză înainte. Ador să transform piese de mobilier. Atât de mult îmi place încât am, uneori, fantezii cu ideea de a face asta de luni până vineri. Am șorț, pensule, cutii de vopsea și tot soiul de acareturi care îmi îmbogătesc weekend-urile”, a mărturisit Nadine.