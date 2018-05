Ce îi pregătește Cătălin Botezatu lui Cătălin Cazacu dacă iese învingător la Exatlon. “I-am promis”

Designerul Cătălin Botezatu a dezvăluit ce îi pregătește lui Cătălin Cazacu dacă acesta câștigă concursul Exatlon România.

Cătălin Cazacu este unul dintre componenții echipei Faimoșilor de la concursul Exatlon România, filmat în Republica Dominicană și difuzat de postul de televiziune Kanal D.

Sportivul are foarte mulți susținători, printre aceștia numărându-se și designerul Cătălin Botezatu.

Creatorul de modă a fost invitat la o emisiune de la Kanal D, unde a dezvăluit că i-a promis lui Cătălin Cazacu că va organiza o mare petrecere dacă acesta va căștiga competiția din Republica Dominicană.



“Eu îl știu un tip foarte puternic. Poate puțini îl cunosc pe Cătălin Cazacu așa cum îl cunosc eu și prietenii noștri. Este un învingător prin excelență. Cătălin Cazacu este campionul nostru. N-a pierdut nicio cursă. Toate cursele de motociclism viteză pe care le-a făcut, le-a căștigat. Asta înseamnă mare lucru.

Pentru noi este un fenomen… Cătălin Cazacu este un prieten adevărat, un tată adevărat. Are un miliard de calități. Știam că va rezista. Deși la început am zis: totuși, e un sensibil pe cealaltă parte. Când am văzut că și aici, în această competiție, face față cu brio, am zis: e clar, sportivitatea din el va ieși la iveală și va demonstra încă o dată că probabil va fi un campion.

Pentru noi, trebuie să se întoarcă ultimul, cu marele premiu. Mai ales că i-am promis că dacă va veni ultimul și cu marele premiu vom face cea mai mare petrecere ever… Sunt mândru de el…”, a declarat Cătălin Botezatu.