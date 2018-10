Ce intervenții estetice are Loredana Chivu. Le-a enumerat pe toate

Loredana Chivu, una dintre cele mai provocatoare blonde din peisajul showbiz-ului românesc, a explicat exact câte operații estetice are.

Fostă asistentă de televiziune, Loredana Chivu este o apariție incendiară. Blonda și-a înnebunit fanii de-a lungul anilor cu aparițiile ei incendiare.

Voluptuoasa blondă a fost invitată la emisiunea "Răi da' buni", de la Antena Stars, unde a oferit detalii despre numărul intervențiilor estetice pe care și le-a făcut.

"Am o rinopastie, pentru că am fost obligată, nu puteam să respir. Am umblat şi la forma nasului. Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. În rest am injectări. Cinci operaţii, patru la sâni una la nas", a dezvăluit Loredana Chivu.