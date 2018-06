Ce limite de greutate și-a stabilit Lora. “Să nu sar de…”

Lora arată foarte bine și are o formă fizică de invidiat. Artista a explicat, într-un interviu pentru revista Viva, că există niște limite pe care și le-a stabilit atunci când vine vorba de kilogramele în plus sau în minus.

“Nu mă consider în cea mai bună formă. Vorbesc de construcția atletică în acest moment. Dar îmi place foarte mult și când am cinci kile în plus, și când am cinci kile în minus. Să nu scad sub 50 de kilograme și să nu sar de 57. cam acolo ar trebui să rămân. Am norocul să mă îngraș egal și atunci rămân proporționată ok…

Am perioade când sunt înnebunită după ciocolată și tiramisu, și am perioade în care nu am chef de nimic dulce”, a afirmat artista.

Lora a făcut declarații și despre intervențiile sale estetice.

“N-am silicoane nicăieri, pentru că am auzit lucrul ăsta despre mine și mă cam deranjează, sinceră să fiu. Pentru că mama m-a înzestrat cu un corp de care sunt mândră, pentru că iubitul meu îl iubește și atunci o femeie care este iubită de bărbatul din viața ei și e considerată sexy și frumoasă se simte bine. Am o reconstrucție nazală după alte patru încercări eșuate, dar a ținut foarte mult de ceea ce mi s-a întâmplat de am ajuns în stadiul acesta. Și nu vreau să vorbesc despre asta pentru că nu îmi place să-mi amintesc. Important este că acum sunt cât se poate de bine la cât am avut de tras”, a explicat ea.

Lora este o cântăreață pop în vârstă de 35 de ani. Numele real al Lorei este Laura Petrescu. Lora a fost căsătorită cu actorul de comedie Dan Badea, însă cei doi au ajuns la divoț. În prezent, Lora formează un cuplu cu Ionuț Ghenu.

Citește și: VIDEO/ Urmăriți „Uranissima”, emisiunea prezentată de Urania. Previziuni pentru săptămâna 11-17 iunie 2018