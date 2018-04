Vă amintiți cu siguranță de Mădălina Petre, fostă Veveriță blondă de la Măruță. Chiar dacă nu a mai apărut în lumina reflectoarelor, Mădălina tace și face.

Mădălina Petre, fosta veverită de la Trupa RedBlonde, care a colaborat la emisiunea lui Cătălin Măruță, cel care este căsătorit cu cântăreața Andra, a povestit chiar ea ce planuri are de Paște și cu cine petrece de sărbători.

“Ca de fiecare Paște sau sărbătoare importantă voi petrece în familie! Sunt singurele perioade din an în care ne putem vedea cu toții, de aceea este deja tradiție ca tot ce ține de Paște să fie la bunicii noștri la Snagov! Masa în familie este cea mai frumoasă de sărbători, iar ca și cadouri de Paște prefer să le ofer în funcție de nevoile fiecăruia. Îi întreb ce își doresc sau de ce anume au nevoie fiecare, ca să fiu mai practică și utilă!”, mărturisește Mădălina, care abia așteaptă să guște din preparatele specifice acestei sărbători. În mod expres îi plac drobul, sarmalele, salată de boeuf și pasca, dar e foarte atentă la cât anume mănâncă.

“Mă rezum în a mânca puțin din toate altfel ar fi “măcel” în șifonier după fiecare sărbătoare”, mai spune ea.

De gătit, gătește, însă preferă să facă cele mai ușoare preparate, lăsând mâncarea mai sofisticată pe seama mamei sale.

“Obișnuiesc să gătesc în general, dar mâncăruri mai ușor de preparat și care nu necesită foarte mult timp de stat în bucătărie. În schimb ajut la tot ce se poate: la mama în bucătărie de Crăciun, dacă am de tocat câte ceva, de preparat vreo cremă etc. Eu sunt mai degrabă “ajutor de chef” decât “chef”. Post nu țin deoarece credința cred că o poți păstra și altfel. Sunt credincioasă, merg la biserică de sărbători, dar Post nu am ținut. De Iepuraș am tot ce îmi doresc: o familie sănătoasă și fericită; copiii de la academie care sunt geniali, prietenii care mă înconjoară și mă susțin în tot ce fac! Pot fi fericită cu și din lucruri mărunte! Un Paște Fericit și Sărbători luminate vă doresc din inimă tuturor!”, a adăugat Mădălina.

Are Academie de muzică și este vocal coach!

De când nu mai lucrează în televiziune, Mădălina Petre și-a deschis o școală de muzică, acolo unde este și vocal coach și are “pe mână” mulți copii talentați și iubitori de muzică.

“Am vrut să aduc în prim plan pasiunea și dăruirea de a învața și perfecționa și alți oameni talentați, pe lângă faptul că încă fac și interpretez muzică. Am câștigat un punct în plus: în afară de a fi artist, sunt și vocal coach! Acest lucru a necesitat timp și perfecționare din partea mea. Învăț constant pentru a evolua pe toate planurile.

Proiectul nu l-am creat singură, ci alături de doi prieteni extraordinari, care au avut încredere în ideea mea și au susținut-o de la început. Academia funcționează de aproape un an, deține cursuri muzicale de toate genurile (canto, pian, instrumente de percuție, vioară), avem cursuri de teatru, improvizație teatrală, dezvoltare personală și de asemenea deținem și un studio profesional de înregistrări.

Echipa de profesori este una tânără și pusă pe treabă. Deținem peste 50 de elevi și la cursurile noastre vin și copii ai unor persoane publice cunoscute. Vă invităm să îi vedeți și să îi descoperiți pe canalul nostru de YouTube unde am dat start vlogging-ului cu primul episod”, declară încântată Mădălina.