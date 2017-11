Ce mai mare pățanie a lui Pepe la un concert. „Am cântat cu picioarele mai adunate”

Pepe și-a amintit de unele dintre cele mai jenante întâmplări de care a avut parte în timpul unor concerte pe care le-a susținut.

Pepe este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică latino din România. Se bucură de succes în plan profesional, dar are și o familie reușită alături de soția sa, Raluca Pastramă, și de cele două fetițe ale lor, Maria și Rosa. De altfel, Pepe a mărturisit că și-ar dori și un al treilea copil.

Artistul a mai fost căsătorit o dată, cu Oana Zăvoranu, cei doi ajungând să divorțeze cu mare scandal.

În cariera sa, Pepe, care anul acesta a împlinit 38 de ani, a avut parte de numeroase peripeții pe scenele unde a fost invitat să cânte. Astfel, la un astfel de eveniment, el a cântat cu pantalonii rupți între picioare.

„Odată am avut două spectacole într-o zi, în orașe diferite, și la al doilea am ajuns cu 20 de minute înaintea începerii.

Spectacolul era în aer liber, era lume multă, am parcat în spatele Primăriei, a trebuit s-o iau prin mulțime, au început să vină copii la autografe, le-am dat din mers și, pentru că timpul era scurt, am încercat s-o iau pe scurtătură, am sărit un gard și mi-am rupt pantalonii între picioare.

Timp să mă schimb nu mai aveam, așa că am cântat tot concertul cu picioarele „mai adunate”.

Când am luat premiul pentru cel mai bun artist, în 2004, eram foarte fericit, am cântat, doar că era scena ruptă și, la un moment dat, am căzut sub ea, un refren nu m-am văzut, doar m-am auzit”, povestea Pepe pentru revista Taifasuri.