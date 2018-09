Virgil Ianțu are o relație de lungă durată cu o femeie care se numește Roxana. Virgil Ianțu și Roxana au împreună o fetiță, Jasmina.

Virgil Ianțu și fiica sa, Jasmina, au fost invitați la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV. Fata prezentatorului de televiziune a spus cum se simte la școală și ce îi place mai mult.

„Eu am o problemă cu ea, e bună la matematică”, a spus Virgil Ianțu.

„Nu, nu sunt bună la matematică, dar nu știu matematică. Sunt ok. Nu îmi place… Sunt în clasa a șaptea. Nu am nicio idee la ce liceu o să merg”, a spus Jasmina.



„Noi o susținem în ce vrea să facă. Direcția ei nu trebuie să fie și a noastră. Și cred că așa trebuie să facem cu copiii. Noi avem un plan pentru ei, dar dacă nu e și planul lor nu ar trebui să insistăm. Este și foarte talentată, nu-i place să spun chestia asta, dar e foarte talentată la muzică.

Are încă teama scenei și e firesc, e și devreme. Dar este extrem de talentată. Are și ureche foarte bună, și glas foarte bun, tehnică vocală nativă. Dar, iarăși, e decizia ei”, a afirmat Virgil Ianțu.

