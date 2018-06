Ce mult a slăbit Cristina Șișcanu. Cade fusta de pe ea

A avut o dietă personalizată

Într-un interviu acordat recent, Cristina Șișcanu dezvăluia cum a reușit să scape de kilogramele în plus după ce a devenit mămică.

“După ce am născut am slăbit primele 16 kilograme, firesc, însă celelalte, până la 25, a trebuit să intru într-un program. M-a ajutat și alăptatul, dar am ținut și o dietă personalizată, cu 5 mese pe zi, făcute în funcție de ceea ce-mi place mie să mănânc, dar așa cum trebuie. Dulciuri nu aveam voie, decât o dată la 8-10 zile”, explica Cristina Șișcanu despre dieta cu ajutorul căreia a reușit să scape de kilogramele în plus de după naștere.

