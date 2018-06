La examenul de Bacalaureat, Andra, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, a obținut o medie foarte bună. A susținut examenul de Bacalaureat în anul 2005 și a avut media generală de 9,07.

Alexandra Stan a trecut prin emoția BAC-ului în anul 2008. Artista a reușit o medie foarte bună: 9,13.

Adela Popescu a studiat la Liceul de Muzică „Dinu Lipatti“, secţia de actorie. media generală la examenul de Bacalaureat a fost de 9,28. A fost a doua cea mai bună medie din liceul respectiv. „Era să nu ajung la examenul de Bacalaureat pentru că aveam filmări. Când m-au întrebat care erau zilele de examen, mi-a fost ruşine că trebuia să lipsesc de la filmări, aşa că am spus că doar două zile sunt examinată. Astfel că în ziua examenului am fost dimineaţa la Studiourile Buftea, la filmări, şi am ajuns pe muchie şi la examen“, povestea vedeta.

Marius Moga a fost elev la Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan“, din Alba Iulia, iar Bacalaureatul l-a promovat cu media 9,30. „Oricum, BAC-ul a fost un fleac pe lângă ceea ce a urmat la Facultatea de Sociologie“, mărturisea el.

Anda Adam a terminat Liceul george Călinescu din București. A obținut o medie extraordinar de bună în urma examenului de Bacalaureat: 9,66.

Cântăreața Andreea Bănică a fost elevă la Liceul teoretic carmen Sylva din Efporie Sud. media generală pe care a obținut-o artista după BAC a fost de 8,75.

Ei au dat-o în bară la BAC

Adelina Pestrițu a avut mari prbleme la BAC. Ea a studiat la Colegiul Național Dinicu Golescu din Câmpulung. A luat nota 10 la examenul scris de Limba și Literatura Română, însă la cel oral a dat-o în bară, obținând doar 3.60. Într-un interviu, ea a mărturisit că a încurcat, la examen, romanul Ion cu Moromeții.

Iuliana Luciu, sora mai mică a Nicoletei Luciu, a picat examenul de Bacalaureat în anul 2006. Elevă la grupul Școlar Industrial Sf. Pantelimon din capitală, Iuliana Luciu a obținut nota 4, 25 la examenul de Limba și Literatura Română. A făcut contestație și a primit 3,30. Într-un final, Iuliana Luciu a absolvit liceul cu media 7,45.

Margherita, fiica Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani, nu a reușit să ia din prima examenul de bacalaureat. Deși a luat 5,20 la istorie, 6,40 la limba şi literatura română şi 6,35 la geografie, media a fost 5,98, minimul necesar fiind 6.

Prezentatorul de televiziune Dan Capatos a făcut parte din prima generație de elevi care au avut probă orală de limba și literatura română la Bacalaureat. După spusele sale, acesta nu a știut să răspundă la întrebarea “Ce a spus Tudor Vianu despre Tudor Arghezi?”, fiind “recompensat” cu nota 3.

