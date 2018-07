Ce pățește Lavinia Pîrva în vacanțele în Spania. „Mă întorc cu kilograme în plus”. Cum scapă de ele | FOTO

Cântăreața Lavinia Pîrva a fost invitată la emisiunea pe care Adela Popescu și Cove o prezintă la Pro TV: Vorbește lumea.

Partenera de viață a lui Ștefan Bănică Junior a vorbit despre vacanțele în care a fost și unde și-ar dori să meargă.

Lavinia Pîrva a afirmat că îi place foarte mult Spania, dar de câte ori merge acolo se întoarce cu kilograme în plus. Kilograme pe care, însă, reușește să le dea rapid jos.

„Ultima dată am fost în Salonic, Grecia, și a fost foarte frumos. Până acum am fost doar în Atena. Nu e singura vacanță pe care am avut-o anul acesta. Când am timp liber mă urc în avion și plec. Îmi place să vizitez locuri. Am fost în Bulgaria la mare. Undeva la 40 de kilometri de vamă. Bronzul îl mai fac și acasă, în curte. Când merg în vacanță îmoi place să stau foarte mult pe plajă.

Mă uită Dumnezeu pe plajă. Vreau să ajung și în Turcia, pentru că mă uit la serialele astea turcești. Mi-ar plăcea la Istanbul, am fost demult, dar aș vrea din nou. Mă duc o zi-două. În vacanța de iarnă plec și stau mai mult.

Planul ni-l facem cumva în apropierea vacanței. Nu avem timp și ne e și greu să ne hotărâm. Depinde de timpul pe care îl avem. pentru mine tot ce înseamnă Spania e wow pentru mine. Când mă duc acolo mă întorc cu 1-2 kilograme în plus…

Noi mâncăm des și puțin. Eu dacă mă îngraș puțin nu mănânc seara. Și mă echilibrez… la munte îmi place mai puțin, doar iarna, pentru că schiez”, a declaratLlavinia Pîrva la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV.

