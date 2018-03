Ce a pățit fiica lui Mădălin Voicu. A început să plângă și a chemat de urgență ajutor

Ioana Voicu, fiica lui Mădălin Voicu, a trecut printr-un incident care nu i-a picat deloc bine. Ea a pierdut un lucru drag sufletului ei și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-l recupera.

Ioana Voicu, care a avut probleme cu greutatea, este fiica binecunoscutului politician și artist Mădălin Voicu, dar și prezentatoare de televiziune.

De curând, vedeta a avut parte de o pățanie deloc plăcută. A mers la baie, unde inelul de la bunica sa i-a căzut pe o țeavă. A fost atât de dărâmată de ce i s-a întâmplat încât a izbucnit în lacrimi și nu s-a lăsat până nu a chemat ajutoare pentru a recupera bijuteria de suflet primită de la bunica ei.

Despre acest lucru, dar și despre altele, a vorbit Ioana Voicu, care de curând a făcut declarații despre momentul când va fi însărcinată, la o emisiune de la Antena Stars.



“Sunt strângătoare, nu sunt cheltuitoare. Sigur, din primul salariul mi-am cumpărat pantofi. Dacă îmi place ceva foarte mult, plătesc mai mult. Dar prefer să merg în vacanţă decât să îi cheltui pe pantofi. Cheltui pe haine şi pe bijuterii. Fac shopping online, sunt magazine pe care în România nu le avem sau fac cumpărături când merg în afară. Mi-am cumpărat ghiozdane în ultima perioadă. Nu sunt adepta genţilor mari.

Nu am fost încadrată la prost îmbrăcate nicodată, cred… Sunt pasionată de vintage mai nou. Am şi un ceas vintage, vechi de câţiva… ani. Acesta este un inel de la bunica mea, pe ea am iubit-o foarte mult. Îmi place verdele închis, nu cel deschis. Înainte de Eurovision am întrebat-o pe mama dacă am nişte inele de la bunica, aşa îmi spusese ea în vis. Mama a spus că da, am luat un inel cu mine şi când eram la baie, mi-am scos inelul. A căzut pe ţeavă, curgea apa, am început să plâng, am chemat un instalator să vină duminica să îmi salveze inelul”, a povestit Ioana Voicu la emisiunea Agenția VIP.