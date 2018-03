Ce a pățit Ilinca Vandici la începuturile carierei sale. Din cauza cui au dat-o la o parte de la panou

Ilinca Vandici este acum foarte cunoscută în showbiz-ul românesc, însă la începuturile sale a fost dată la o parte de la panou la un eveniment pentru că nu era… celebră.

Prezentatoarea de televiziune Ilinca Vandici, care la începutul acestui an a avut parte de oo vacanță de coșmar în Thailanda, și-a amintit de un moment nu foarte plăcut de la începuturile carierei sale, când nu era cunoscută.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Viva, vedeta a mărturisit că, la un eveniment monden, fotografii i-au cerut să se dea la o parte de la panou pentru a-i lăsa să facă o fotografie cu prezentatoarea Livia Dilă, care mărturisea într-un interviu că este pasionată de bucătărie.



“La începuturile mele în televiziune, pe vremea când prezentam rubrica meteo la un post TV, a existat un moment pe care mi-l amintesc și mă amuz și în ziua de astăzi. Cred că eram acolo de maximum două luni de zile, după primul meu contact cu televiziunea. Eram colegă cu Livia Dilă, prezentatoarea Știrilor, o femeie excepțională, pe care o admir și o privesc cu căldură, pentru că îmi plac calitățile ei, care o definesc ca om. Mi-a propus într-o zi să mergem împreună la un eveniment monden, primul din viața mea la care am luat parte.

Nu eram foarte cunoscută în acel moment, așa că m-am pregătit pentru acesta, fiind foarte încântată de invitație. Odată ajunse la eveniment, am făcut poză la panou împreună, iar la un moment dat domnii fotografi, pe care îi apreciez și le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut pentru mine de-a lungul timpului, mi-au spus: “Domnișoară, vă rog, dați-vă la o parte! Vrem poză cu Livia!”. Acela a fost momentul când mi-am propus să reușesc să ajung atât de celebră, încât fotografii să mă recunoască la evenimente. Iată că astăzi am reușit și mai mult decât atât, pentru că, datorită show-ului “Bravo, ai stil!”, un fenomen la nivel național și internațional, am reușit să devin cunoscută”, a povestit Ilinca Vandici.