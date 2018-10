Ce performanță pentru fiica Anamariei Prodan! Sarah tocmai a dat vestea

Sarah, fata cea mică a Anamariei Prodan, a dat lovitura în America. Tânăra este jucătoare de baschet. Ea a anunțat pe rețelele de socializare unde urmează să joace. Fiica cea mică a celebrei impresare va juca în echipa Universității Mississippi, Ole Miss.

„Sunt recunoscătoare că am şansa să joc baschet, sportul pe care îl iubesc, la un nou nivel. Vreau să le mulţumesc tutoror şcolilor care m-au selectat. Acestea fiind spuse, sunt extrem de fericită să vă anunţ că voi juca la Universitatea Mississippi”, a precizat Sarah pe internet.

I am thankful to have the opportunity to play the sport I love at the next level. I would like to thank all of the schools that have recruited me. With that being said I am excited to announce that I will be committing to the University Of Mississippi pic.twitter.com/HFS4GMQue9

— Sarah Dumitrescu (@SarahDumitrescu) October 28, 2018