Ce pregătea Fuego cu Stela Popescu. Doamna comediei românești n-a mai apucat

Fuego a mărturisit ce plănuia împreună cu Stela Popescu, regretata artistă care a încetat din viață la vârsta de 81 de ani.

Stela Popescu a murit joi, 23 noiembrie 2017. Vestea că doamna teatrului de revista s-a stins din viață a căzut ca un trăznet, cu atât mai mult cu cât aceasta era plină de energie și nu se plângea de probleme de sănătate.

Stela Popescu, care are o fiică adoptivă, avea chiar planuri pentru diverse spectacole. Urma să plece în Spania, de 1 decembrie, alătiuri de colegul și prietenul ei de o viață, actorul Alexandru Arșinel.

În plus, tot în luna decembrie, urma să apară într-un spectacol și alături de Fuego, după cum a dezvăluit acesta. regretata vedetă n-a mai apucat, însă, să-și ducă planurile la bun sfârșit.

„E greu! Mi-e greu! Am pierdut un mentor, un prieten, o mare actriță!

Dificil! Toate cuvintele nobile le merită doamna STELA POPESCU! Pregăteam împreună un moment special pentru scena Teatrului Național, acolo unde avea să fie invitata mea în spectacolul din luna decembrie! Știu ca viața nu întreabă, dar se împuținează oamenii colosali ai acestei tari și rămânem vitregiti, goi, uitați de simboluri!

Stela Popescu a slujit scena, peste 60 de ani, cu dăruirea unui suflet basarabean! A fost și va fi iubită și merită toate aprecierile pentru cariera-i complexă!

Sunt onorat că am fost unul dintre cei mulți care s-au bucurat de privilegiul de a o cunoaște dincolo de scenă, oferindu-mi fericirea de a fi printre prietenii apropiați ai ultimei perioade!

În imaginea de mai jos e așa cum era de obicei, toată un zâmbet, la mine la emisiune, unde a primit trofeul ARTA PENTRU ETERNITATE, fiind aniversată pentru întreaga carieră artistică!

Azi pică în tristete revista românească, cortina descoperind imaginea acestei actrițe imense in rândul clasicilor! Rămâi cu bine, doamna Stela Popescu!”, a declarat Fuego.