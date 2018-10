Ce i s-a întâmplat Gabrielei Cristea încă de dimineață. „Am rămas cu o obsesie”

În cadrul emiiunii „Te vreau lângă mine”, pe care o moderează la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea s-a destăinuit. Vedeta le-a povestit celor prezenți în platoul show-ului matrimonial cu ce obsesie a rămas încă de dimineață, după ce a auzit un banc.

„De când m-am trezit am auzit un banc. Am rămas cu o obsesie. Suna aşa: un domn stătea frumos în RATB şi urcă un colindător care ţipa: „Deschide uşa, creştine”. Omul tace şi pe urmă: „N-are voie între staţii să deschidă uşa!” De când am auzit acest banc, cânt de dimineaţă „Deschide uşa, creştine”. N-am primit încă niciun ban pe colindele mele”, a explicat Gabriela Cristea la emisiunea pe care o prezintă.

Gabriela Cristea este o cunoscută prezentatoare de televiziune. De-a lungul timpului, vedeta a moderat numeroase emisiuni care au avut priză la publicul telespectator. În prezent, Gabriela Cristea moderează show-ul matrimonial „Te iubesc de nu te vezi', de la Antena Stars. În plan personal, Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, împreună cu care are o fetiță, Victoria. Gabriela Cristea a mai fost măritată cu omul de afaceri Marcel Toader.

