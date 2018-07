Ce schimbare de look nu ar face niciodată Geanina Ilieș. “Am avut un gând”

Geanina Ilieș a afirmat, într-un interviu pentru alistmagazine.ro, ce intervenție nu ar face niciodată.

“Nu m-aș opera la nas. Am avut un gând, însă mare bucurie mi-a făcut vârsta de 30 de ani care m-a făcut să gândesc mai lucid si mai matur. Chiar nu aveam nevoie de așa ceva”, a dezvăluit ea.

Geanina Ilieș a dezvăluit că acordă mare atenție îngrijirii și a explicat la ce produs cosmetic nu ar putea renunța.

“La crema hidratantă pentru față am apelat după vârsta de 20 ani. M-am educat și, în timp, am învățat ce înseamnă rutina de îngrijire a tenului. Am învățat că este necesară o igienă riguroasă, dimineața și seara. După 30 de ani, m-am îndreptat spre alte creme. Mai exact crema anti-age. Începând cu vârsta de 30 de ani, pielea începe să se modifice. Metabolismul încetinește, înnoirea celulelor este mai puțin activă, iar producția de colagen scade. Mi-am zis că trebuie să mă pregătesc pentru primele riduri, de expresie și de deshidratare. Dar totuși, am zis să previn, decât să tratez”, a explicat ea.

În august 2016, Geanina Ilieș își dădea demisia de la postul de televiziune Antena 1, după trei ani în care a prezentat știrile de weekend. Ieșită din lumina reflectoarelor, Geanina Ilieș se ocupă de afaceri.

Citește și: Previziuni Urania pentru perioada 7 – 13 iulie 2018. Lună Nouă în Rac. Venus va intra în zodia Fecioarei