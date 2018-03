Ce se întâmplă cu băieții Ilenei Ciuculete la un an de la moartea acesteia. “Ne-am făcut analizele, ne-a fost teamă să nu avem și noi ceva”

La un an de la moartea Ilenei Ciuculete, cei doi băieți ai regretatei artiste au făcut afirmații incredibile. Cei doi au mărturisit că au fost la medic pentru analize, de teamă să nu fie și ei bolnavi.

Cântăreața de muzică populară Ileana Ciuculete a încetat din viață în data de 14 martie 2017. Astăzi, 14 martie, 2018, s-a împlinit un an de la dispariția acesteia.

Cei doi băieți ai Ilenei Ciuculete, Cristi și Mugurel Sfetcu, care se află în scandal cu fostul partener de viață al artistei, Cornel Galeș, au acordat un interviu pentru emisiunea pe care Teo Trandafir o prezintă la Kanal D.

Printre altele, ei au mărturisit că au mers să își facă analize pentru că în ultima perioadă de timp s-au simțit obosiți și le-a fost teamă să nu fie și ei bolnavi.



“Am fost și noi la doctor. Ne-a fost teamă să nu avem și noi ceva. Ne simțeam obosiți. Dar a fost presiunea mare pe umerii noștri. Ne-am făcut analizele, ca să fim siguri. A ieșit totul bine. Sănătatea e importantă”, au spus Cristi și Mugurel Sfetcu.

“A fost un an greu pentru noi. Trist. Urât. Cel mai trist din viață. Războiul nu de la noi a pornit. Se știe cine l-a pornit, chiar dacă el nu recunoaște. Mereu el zice că spune adevărul, noi mințim. Cum să mai facem noi parastas cu el dacă el și-a făcut o nouă relație la doar câteva zile de la moartea mamei. Cum să mai stăm cu el la masă? Poate să facă ce vrea, nu îl judecăm! Deja am apelat la justiție. Avocatul a lansat invitația să ne înțelegem amiabil. Cetățeanul Galeș nu vrea să discute cu nimeni. Nu ne-am înțeles niciodată cu el. Am simțit că e un om pe interes, nu a inspirat niciodată încredere. Am văzut multe cu ochii noștri. Multă lume ne acuză că nu ne-am înțeles cu el”, au mai spus fiii Ilenei Ciuculete.

“Minte când spune că vrem jumătate de milion de euro, așa cum a făcut de fiecare dată. După cum zice el, mama e și datoare, a muncit pe cuie toată viață ei, acum nu mai are nimic. Nici nu există atâția bani. De unde 500.000 de euro? Poate ascunde bani în alte conturi. Nu vreau să dau sume. Pe noi nu ne interesează banii. Am crescut modest, avem viața noastră. Dar nu se poate să ia el chiar tot”, au încheiat cristi și Mugurel Sfetcu.