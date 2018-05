Ce se întâmplă în prima emisiune a Gabrielei cristea de la Antena Stars. Poveste impresionantã de viaţã la “Te iubesc de nu te vezi”

”Te iubesc de nu te vezi”, show-ul care va fi moderat de Gabriela Cristea, va avea premiera mâine, luni, 28 mai, , de la 18:45, la Antena Stars. Noua emisiune, în care oamenii vor avea șansa să-și găsească sufletul pereche, va fi difuzată șase zile pe săptămână, de luni până sâmbătă, de la ora 18.45, iar poveştile de viaţã ale participanţilor sunt impresionante.



Este şi cazul lui Claudiu, un tânãr de 36 de ani, cu o poveste impresionatã. S-a nãscut într-o familie tradiţionalistã, cu un tatã preot, care i-a ţinut din scurt toatã viaţa atât pe el, cât şi pe sora sa cu 12 ani mai micã. Momentul în care sora sa a fost admisã la facultate în strãinãtate a fost cel în care tatãl s-a vãzut nevoit sã accepte cã nu va putea fi toatã viaţã alãturi de ei. Din pãcate, plecarea a însemnat pentru sora sa descoperirea libertãţii, iar de aici şi pânã la un anturaj dubios, bãuturã şi chiar substanţe interzise a fost doar un singur pas. Dupã un an s-a întors în ţarã, însã în mai puţin de trei luni s-a stins din viaţã.

Tatãl l-a considerat atunci responsabil pe Claudiu pentru tot, acuzându-l cã nu l-a susţinut mai mult atunci când a fost nevoit sã ia decizia ca fiica lui sã studieze în strãinãtate. Distrus de pierderea surorii sale şi rãnit de acuzele tatãlui sãu, peste Claudiu a mai venit o veste fulger: iubita lui l-a pãrãsit, dupã trei ani de relaţie. La un an şi patru luni dupã despãrţire şi cu un look cu totul nou, Claudiu încearcã sãptãmâna aceasta sã îşi gãseascã jumãtatea în show-ul prezentat de Gabriela Cristea la Antena Stars. Dacã va reuşi sau nu, telespectorii vor afla urmãrind “Te iubesc de nu te vezi”, în fiecare zi, de luni pânã sâmbãtã, de la ora 18:45, la Antena Stars.