Ce se petrecea pe vremea când Monica Tatoiu era director la o companie de cosmetice. “Umilințele au fost de neimaginat”

Monica Tatoiu a făcut dezvăluiri extraordinare despre perioada în care era director la o cunoscută companie de produse cosmetice.

Monica Tatoiu, care are o relație de 35 de ani cu același bărbat, a fost profesor de matematică, dar și director general la o foarte cunoscută companie de produse cosmetice, unde a lucrat timp de 14 ani.

Ea a renunțat la postul respectiv în anul 2010, iar acum are o pensie foarte mare.

Despre perioada în care lucra la compania respectivă a dat detalii femeia de afaceri. Ea a făcut tot ce i-a stat în putință, chiar cu riscul de a-și pierde postul, pentru ca angajații români să fie respectați și bine plătiți.

“La fel că multe vânzări directe, O… a venit cu sponsori internaționali pe filiera Budapesta. După 2 ani văzând ce înseamnă sponsorul nevorbitor de limbă română care lunar câștiga sume imense fără să facă mare lucru am hotărât că dacă în Harghita și Covasna muncesc cetățeni maghiari de cetățenie română, tratați la Budapesta că maghiari de rangul doi am hotărât “să fac dreptate”. Timp de un an am făcut naveta la Budapesta ca să susțin schimbarea.

Umilințele au fost de neimaginat, dar citind cu atentei contractele și cu tenacitate sârbească am ținut banii făcuți de români,acasă. Se putea să mă coste postul. Dar am crezut în valoarea respectului pentru truditori. Cât timp am fost la conducere în România nu au existat sponsori internaționali care în numele conferințelor ținute Ignoranților români puteau câștiga comisione. Nici măcar Moscova nu ne-a trimis sponsori, deși presiunile au fost mai subtile”, a povestit Monica Tatoiu, care trăiește într-un palat de 2,5 milioane de euro.